Воюющий на стороне Украины легион "Свобода России" (ЛСР) обратился к куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с предложением обменять захваченного "вагнеровцами" российского подполковника, обвиненного в обстреле ЧВК, на российских военных, взятых в плен в ходе рейдов в Белгородскую область.

Соответствующее видеообращение опубликовал представитель ЛСР с позывным "Цезарь".

"Цезарь" подчеркнуто уважительно обратился к "Евгению Викторовичу Пригожину", заявляя, что с ним "можно говорить и договариваться".

Однако Пригожин ответил отказом на это предложение. По его словам, никого из россиян в обмен на россиян они отдавать не готовы. При этом куратор ЧВК "Вагнер" дал понять, что попытается забрать пленных без обмена.

"Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем", - заявил Пригожин.

Напомним, накануне днем "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео, как утверждалось, из поселка Новая Таволжанка. На нем командир "РДК" Денис Капустин заявил о взятии в плен двух российских военных.

Этих пленных ЛСР и "Русский добровольческий корпус" предлагали забрать губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову, но он назначил встречу в другом месте и в итоге передача пленных не состоялась.

Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, в Кремле отсутствует понимание, как реагировать на рейды подразделений "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. В результате это вызывает хаос в информпространстве, рост волнений и критики.