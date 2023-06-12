США, Китай и Россия увеличили число развернутых ядерных боеголовок.

Это следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI.

Исходя из данных, у американцев их в 2021 году было 1 744, а в прошлом году стало 1 770.

У россиян - 1 588, а стало 1 674.

Размер ядерного арсенала Китая увеличился с 350 до 410 боеголовок и ожидается, что он будет еще расти.

У Англии и Франции это количество осталось неизменным. Но обе страны наращивают усилия по увеличению своих арсеналов.

Ранее мы писали, что Россия перебросила к границам с Финляндией и Норвегией максимальное с 2022 года количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

А Северный флот России впервые с конца холодной войны начал выходить в море с ядерным оружием на борту своих кораблей и подлодок.

Тем временем Беларусь подписала документы о размещении российского ядерного оружия и получила "Искандер".

Напомним, на днях экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир близок к ядерной войне, и обвинил в этом современных лидеров.

Как сообщала "Страна", стрелки "часов Судного дня", показывающих степень риска ядерной катастрофы, передвинули впервые с тех пор, как началась война в Украине и возникла угроза ядерных ударов. В связи с этим часы показывают самый высокий уровень риска за всю историю проекта.