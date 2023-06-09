Россия начнет процесс переброски своего ядерного оружия в Беларусь в июле, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают российские СМИ.

Размещение начнётся сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

Как сообщалось, белорусской стороне передают ОТРК "Искандер-М", способный применять ракеты на ядерном оснащении, а часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия.

В конце марта Путин и Лукашенко заявили о скором размещении в Беларуси ядерного оружия.

25 мая из России в Беларусь началось перемещение ядерных боеприпасов, заявлял Лукашенко.

Тем временем этой ночью РФ снова атаковала Украину ракетами с имитатором ядерной боевой части. Речь идет о ракете Х-55, которая может нести ядерный боезаряд.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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