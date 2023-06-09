Россия ночью 9 июня снова атаковала Украину ракетами с имитатором ядерной боевой части.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, РФ применила ядерный носитель ракет, но без боеголовки. Речь идет о ракете Х-55, которая может нести ядерный боезаряд.

Он считает, что такие пустышки должны были вынудить Украину тратить ракеты ПВО и боекомплект. Либо же должны были проверить способность украинской ПВО сбивать такие ракеты.

РФ регулярно атакует Украину такими ракетами.

Ранее Игнат сообщил, что Россия этой ночью применила новую тактику ракетного обстрела - запрограммировала ракеты летать по кругу вокруг гор

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.