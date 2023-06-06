Сегодня ночью в результате ракетной атаки по Киевской области в одном из районов повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала с поликлиники. Пострадавших нет. В данном населенном пункте из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения", - пишет Небытов.

Также в Киевской области повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов. Произошло возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован, потерпевшие отсутствуют, сообщил начальник полиции.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня ночью были сбиты все запущенные ракеты.

Ранее мы писали, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах.