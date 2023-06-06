Ночью на 6 июня снова была ракетная атака по Украине. Были сбиты все запущенные ракеты - 35 единиц. Обстрел велся крылатыми ракетами воздушного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 6-го июня 2023 года в период с 00.30 по 04.00 часов оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555", - говорится в сообщении.

Большинство из них летели на столицу, там было сбито порядка 20 ракет, сообщили в городской военной администрации.

Обломки одной из ракет упали на проезжую часть в Деснянском районе Киева. Пострадавших нет.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах.

Также вчера вечером в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.