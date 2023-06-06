6 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке РФ.

По данным Киевской городской военной администрации, предварительно РФ атаковала крылатыми ракетами типа Х-101/555, запущенными из района Каспийского моря.

По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все сбиты, попаданий не было.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

Сведения о пострадавших в данный момент не поступали. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Также в КГВА сообщили, что в Днепровском районе (Воскресенские сады) обломки ракеты обнаружены на крыше частного строения. Возгорание не последовало, потерпевших не было.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что был вызов в Дарницкий район Киева. Туда направились службы.

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