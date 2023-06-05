Мэр Киева Виталий Кличко ответил на призыв глав РГА разделить должности городского головы и главы КГГА и заявил, что районы столицы освоили лишь 10% средств, выделенных на укрытия.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на обустройство укрытий РГА получили в общей сложности за 2022-2023 годы 1,2 млрд гривен и были ответственны за состояние убежищ.

"О чем вы там еще говорите? О полномочиях? Так с 2014 года ни одного из них вас не лишили, а в 2015 году даже добавили. Сколько денег, выделенных на укрытие, вы освоили? Отвечу: всего по городу чуть больше 10%! Так вы будете брать на себя ответственность за город?" – написал мэр.

"Примечательно, что декламатором слабо пламенного спича выступил Ратников. Относительно отстранения которого на время расследования я обратился к президенту после трагедии в Деснянском районе 1 июня", – добавил Кличко.

Он считает, что тот, кто "заставил записать" глав районов это обращение, "пытается разбалансировать власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в Киеве".

Напомним, после гибели людей у закрытого убежища Кличко потребовал у Офиса президента отстранить от работы главу Деснянского района Дмитрия Ратникова на период следствия.

В ответ Дмитрий Ратников предложил мэру столицы вдвоем подать в отставку.

А сегодня "Страна" узнала, что Кличко после инспекции укрытий инициирует увольнение глав районов.

Ранее мы анализировали, отстранят ли мэра Киева от должности после скандала с убежищами.