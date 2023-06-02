Председатель Деснянской РГА предложил Кличко вдвоем подать в отставку
Председатель Деснянской РГА Киева Дмитрий Ратников предложил мэру столицы Виталию Кличко вдвоем подать в отставку.
Ратников записал обращение, которое показали в эфире телемарафона.
В обращении чиновник ответил на слова мэра, который заявил, что хочет отстранить главу Деснянской РГА на время расследования трагедии с закрытым убежищем.
"Предлагаю написать такие заявления вдвоем: вы и я, одновременно", – сказал Ратников.
Напомним, вчера Владимир Зеленский, комментируя тему гибели людей у закрытых дверей убежища в Киеве, сказал коротко: "Может быть нокаут". Скорее всего, он имел в виду привлечение к ответственности в какой-либо форме мэра Киева Виталия Кличко, поэтому и использовал термин из бокса.
На это Кличко ответил, что руководители районов, отвечающие за укрытия, - назначенцы Банковой: "Из десяти глав районов девять у нас представители от "Слуги народа".
Сегодня Зеленский снова раскритиковал столичного мэра.
Как мы писали, в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок. Погибшие пытались добежать до убежища, но оно оказалось закрытым.
Власти Киева пообещали, что после этой трагедии укрытия будут открыты постоянно.
Мэр Киева Виталий Кличко потребовал у Офиса президента отстранить от работы главу Деснянского района Дмитрия Ратникова на период следствия.
Однако уже вчера в КГГА прошли обыски из-за жалоб киевлян на закрытые убежища во время ракетной атаки.