Владимир Зеленский снова выступил с критикой в адрес Виталия Кличко по поводу закрытых во время воздушных тревог убежищ.

Об этом президент сказал в своем вечернем обращении.

"Сегодня киевляне снова публикуют информацию о недоступности укрытий. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский, комментируя тему гибели людей у закрытых дверей убежища в Киеве, сказал коротко: "Может быть нокаут". Скорее всего, он имел в виду привлечение к ответственности в какой-либо форме мэра Киева Виталия Кличко, поэтому и использовал термин из бокса.

На это Кличко ответил, что руководители районов, отвечающие за укрытия, - назначенцы Банковой: "Из десяти глав районов девять у нас представители от "Слуги народа".

Как мы писали, в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок. Погибшие пытались добежать до убежища, но оно оказалось закрытым.

Власти Киева пообещали, что после этой трагедии укрытия будут открыты постоянно.

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал у Офиса президента отстранить от работы главу Деснянского района Дмитрия Ратникова на период следствия.

Однако уже вчера в КГГА прошли обыски из-за жалоб киевлян на закрытые убежища во время ракетной атаки.