Смерть от обломков ракет трех человек у закрытого бомбоубежища в Киеве стала причиной обострения давнего конфликта между Офисом президента и столичным мэром Виталием Кличко.

В президентской партии "Слуга народа" по сути назвали городского главу виновным в том, что система укрытий в столице оставляет желать лучшего, а из-за этого погибли киевляне.

Это вряд ли была самодеятельность со стороны партии президента. Не исключено, что и гибель людей, и ситуация с бомбоубежищами может стоить Кличко мэрского кресла.

Во всяком случае, президент Владимир Зеленский, комментируя киевскую трагедию, заявил, что "может быть нокаут" (это сильный удар в боксе, после которого соперник уже не может продолжать бой). С учетом боксерского прошлого мэра намек, похоже, относился к нему.

Вчера Зеленский вновь раскритиковал ситуацию с убежищами.

"Киевляне снова публикуют информацию о недоступности укрытий. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями", - сказал президент.

Однако Кличко в долгу не остался: он напомнил, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. Из десяти руководителей районов девять - ставленники центральной власти.

Глава Киевской городской военной администрации также назначается главой государства. Так что ответственность за состояние и количество бомбоубежищ, по мнению мэра, у него общая с центральной властью и президентской партией.

Действительно ли Офис президента намерен тем или иным способом убрать городского главу с должности и какой будет защита Кличко, разбиралась "Страна".

Трагедия стала поводом

Трагедия в Деснянском районе Киева - падение обломков ракет на жилой массив и закрытый подвал в здании местной поликлиники, несмотря на то, что тот числился бомбоубежищем, - привели к гибели трех людей, в том числе, как сообщает Офис генерального прокурора, 9-летней девочки.

На трагедию отреагировали на всех уровнях власти, включая президента Зеленского. Правоохранительные органы ведут расследование причин, почему бомбоубежище в больнице было закрыто, уже задержаны первый заместитель Деснянской райгосадминистрации, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник, работавший в трагическую ночь. Все четверым уже объявлено подозрение.

Поиск виновных на этом, похоже, не заканчивается. Гибель людей стала поводом для очередного выяснения отношений между "слугами народа" и мэром Кличко. По сути в СН обвинили мэрию и конкретно Кличко в ситуации с бомбоубежищами в столице, а стало быть, и в трагедии в Деснянском районе.

"Фракция политической партии "Слуга народа" в Киевском городском совете и партийная ячейка в столице еще до начала полномасштабного вторжения требовали проверки всех мест, предназначенных для укрытия гражданского населения. Тем временем городская власть убеждала, что все под контролем. Выяснилось, что это дежурные слова и пустые обещания", - написала на своей странице в Facebook народный депутат от СН, глава Киевской горячейки партии Леся Забуранная, избранная по одному из мажоритарных округов в Киеве.

В свою очередь депутат Киевсовета от президентской политсилы Евгения Кулеба отметила на своей странице в Facebook, что вернулась недавно из Швеции, где помощник премьера ушел в отставку из-за незаконного вылова угря.

"Интересно, кто у нас пойдет в отставку после сегодняшней ситуации с людьми, которые погибли из-за закрытого убежища. Особенно противно сейчас читать, как мэр и чиновники стараются оправдаться: как будто жалобы не поступали. И другие пустые слова", - заявила Кулеба.

Обвинений против Кличко было много в соцсетях, и они были довольно категоричны. Была ли это спланированная кампания (а признаки таковой имеются), вопрос второй.

Что ситуация для Кличко серьезная, окончательно стало понятно после ответа Зеленского, который он дал на пресс-конференции по итогам второй встречи Европейского политического сообщества в Молдове. Комментируя гибель людей возле бомбоубежища в Киеве, президент сказал, что "может быть нокаут". Это можно было расценить как намек на мэра-боксера.

Вчера Зеленский вновь раскритиковал ситуацию с убежищами.

"Киевляне снова публикуют информацию о недоступности укрытий. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями", - сказал президент.

А председатель Деснянской РГА Киева Дмитрий Ратников (которого Кличко потребовал после трагедии отстранить от исполнения обязанностей) предложил мэру столицы вдвоем подать в отставку.

"Предлагаю написать такие заявления вдвоем, вы и я, одновременно. Вместе работает на киевлян, вместе отвечаем перед киевлянами. Эт будет справедливый, мужской поступок. По вашим словам главы райадминистраций отвечают за все, что происходит в Киеве. Но возникает вопрос - а за что тогда отвечает мэр?", – заявил Ратников в своем обращении, которое транслировалась в эфире подконтрольного Банковой единого телемарафона.

Очевидно, что это обращение вряд ли могло появиться без отмашки из Офиса президента.

Мэр дает отпор

Кличко пришлось реагировать. У него нашлись свои аргументы. Мэр заявил, что в прошлом и этом году город выделил на обустройство укрытий в сумме 1,2 млрд грн из своего бюджета. Распоряжаются этими деньгами райгосадминистрации, а ответственны главы районов, которых назначает президент с подачи Кабмина.

"Это не оправдание ни для кого абсолютно. Понятно, что ответственность общая. Всех служб и моя как мэра города. Но я также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. Мэр столицы не может не то, чтобы уволить главу района, а даже вынести ему выговор!" - написал Кличко в своем телеграм-канале.

Мэр Киева не боится подходить к самому краю в политике и в жизни. Фото: телеграм-канал Виталия Кличко

Он также напомнил, что из десяти глав районов в Киеве девять - "представители от "Слуги народа". Руководитель Киевской горвоеннадминистрации Сергей Попко также назначен президентом.

По словам Кличко, киевская власть приняла решение о круглосуточном доступе в укрытия, "обязательном для исполнения всеми учреждениями и заведениями". Мэр также призвал общественность следить за состоянием всех убежищ и докладывать о проблемах.

"Кроме того, Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится к парламенту. Относительно установления ответственности, в том числе частных собственников помещений укрытий - за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий", - заявил Кличко.

Отметим, что на защиту мэра встала партия экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность". Так, парламентарий от ЕС Ирина Геращенко написала в своем Телеграм-канале, что "слуги и Ко вешают всех собак на Кличко".

"А за что в городе отвечает назначенный Банковой глава ВГА? За посты в соцсетях? За что отвечают главы районных администраций, все от СН, назначенные правительством исключительно по принципу лояльности? Если хочется поговорить о готовности столицы к войне, то давайте поговорим о подготовке страны к войне в комплексе", - написала Геращенко, отметив, что ее политсила "не даст уничтожить местное самоуправление и зачистить его под эгидой вызовов военного времени".

В таком же духе написали посты и несколько других представителей ЕС. В принципе, можно говорить, что негласный пакт о сотрудничестве между Кличко и политсилой Порошенко получил еще одно подтверждение.

Кто кого в нокаут

Пойдет ли ОП на то, чтобы каким-то образом отстранить Кличко от должности, вопрос, конечно, самый интересный. С одной стороны, есть прозрачный намек президента о нокауте.

"Есть подозрения, что Кличко тем или иным способом уберут с поста. Скорее всего, признание в таком намерении у президента вырвалось случайно. Что на уме, то и на языке. Конечно, Кличко для власти - это проблема. Несмотря на то, что укрощение местного самоуправления проходит у Банковой довольно успешно, Кличко проявляет норов. И вокруг него могут объединиться другие недовольные наступлением на них мэры. В планы ОП, очевидно, не входит появление сильной партии, в которой теоретически могут собраться городские главы крупных городов. Возможно, до конца войны или ее заморозки Кличко оставили бы в покое, а тогда уже перешли бы к открытой конфронтации. Но тут случилась трагедия в Киеве, и оказалось, что она может превратиться в политическую проблему для мэра", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

С другой стороны, вина за гибель людей в Деснянском районе не ложится однозначно на Кличко. Если конкретно этот трагический случай попытаются повернуть против мэра, это может быть воспринято как сведение счетов с оппонентом, полагает политолог Вадим Карасев.

"Кличко - авторитетная политическая фигура для наших западных партнеров - прежде всего, американцев и немцев. Это человек-бренд. Поступить как с Атрошенко (мэр Чернигова Владислав Атрошенко был судом на год отстранен от исполнения своих обязанностей, а управление городом приняла военная администрация - Ред.) не получится. У Кличко другой масштаб. Думаю, все заявления, в том числе президентское, имеют цель не подготовить снятие Кличко, а ослабить его политически и снизить его рейтинг как в Киеве, так и в масштабе страны. Это и сигнал другим мэрам: каждый из них даже при таком трагическом стечении обстоятельств может оказаться под ударом и дискредитирован", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Источник в партии "Слуга народа" считает, что однозначного решения на Банковой снимать Кличко пока нет.

"Есть четкое намерение обнулить его политический рейтинг, по крайней мере за пределами Киева, сделать ему образ мэра-неудачника, который не может навести порядок в своем хозяйстве. Тем более, что вопросов с этой точки зрения к нему в реальности много. Но увольнять Кличко - нарваться на вопросы от западных партнеров. И еще неизвестно - пойдет ли ему увольнение в минус с точки зрения будущей общенациональной политической карьеры. Может быть и в плюс пойдет. Поэтому пока сигналы идут о том, что его будут минусовать через информкампанию. Увольнение может быть в случае каких-то еще более жестких залетов. Например, если ситуация с убежищами не улучшится и будут новые трагедии. Или будет какой-то очень масштабный коррупционный скандал", - говорит источник.

В тоже время, собеседник из числа народных депутатов от УДАРа прошлых созывов, поддерживающий отношения с Кличко, говорит, что мэр-боксер воспринял всерьез и атаку на себя, и заявление Зеленского.

"К подобным заявлениям он всегда относится серьезно. Лично я не вижу юридических оснований для того, чтобы убрать Виталия с должности. Есть, например, указ президента №68/2022 о создании военных администраций, в том числе и вместо КГГА. Там и говорится: во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны и гражданской безопасности КГГА превращается в Киевскую городскую военную администрацию, а районные в Киеве администрации - в военные. То есть вопросы обороны и безопасности населения, в том числе создание и обустройство убежищ - это ответственность глав администраций, хотя занимается этими вопросами и местное самоуправление. Есть и другие документы в защиту Кличко. Что касается этико-политической стороны вопроса, мэр приехал на место трагедии, хотя ему и пришлось выслушать от киевлян много разного. А кто еще из власти поступил так же? В общем, говорить о нокауте легко, только трудно отправить в нокаут чемпиона, который сам в нокауты отправлял не раз", - говорит соратник Кличко.