По информации источников "Страны" в КГГА, мэр Киева Виталий Кличко после инспекции укрытий инициирует увольнение глав районов.

"Пока что в этот список входят главы Печерского, Шевченковского и Деснянского районов. Проверки еще не закончены, поэтому это пока предварительный перечень. Также стоит отметить, что согласно распоряжению руководителя КМВА Сергея Попко, было создано 10 районных комиссий, которые инспектируют укрытия. В состав этих комиссий входят: полиция, ГСЧС, департамент благоустройства и т.д. А руководят этими комиссиями главы районов, которые были назначены Офисом президента без представления мэра Киева. То есть, это уже конфликт интересов. Комиссиями руководят абсолютно заинтересованные люди, как в таком случае можно говорить о прозрачности проверок", — говорит источник.

По его словам, в ближайшее время Офис президента попытается отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева по "черниговскому сценарию".

"Для вертикали президента это шанс установить полный контроль над органами местной власти в столице. Это чисто политическая история, потому что отстранение Кличко ничего не даст. Ничего не изменится. У КГГА нет довоенных полномочий, это сейчас просто юридическое лицо. Но зато это даст Офису преимущество — после завершения военного положения у них будут стартовые позиции перед выборами. Поэтому они сейчас и создают весь этот антураж с петицией, чтобы выйти и сказать, мол, видите, народ так решил. Потом по классике такого сценария будут проводить регулярные обыски и вручать подозрения сотрудникам мэрии. Такая же история происходит в Чернигове, идет "зачистка" под себя", — говорит источник "Страны".

Напомним, что на сайте президента появилась петиция с призывом отстранить Кличко от должности на время расследования ситуации с неработающим укрытием, возле которого погибли три человека 1 июня.

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