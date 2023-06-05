Десять процентов укрытий Киева оказались закрытыми - результаты проверки
Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал результаты проверки укрытий Киева после трагедии в Деснянском районе по состоянию на сегодняшнее утро.
По беспрепятственному доступу - попасть можно в 90% укрытий (недоступными оказались 10%).
Что касается состояния укрытий, то в удовлетворительном состоянии находятся 63% укрытий (в неудовлетворительном 37%).
Всего проверили более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах Киева.
В прошлом и в этом году город выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается.
Напомним, что во время воздушной атаки РФ 1 июня в Деснянском районе Киева погибли три человека, которые вместе с другими жильцами пытались попасть в закрытое укрытие в местной поликлинике. Среди погибших две женщины и ребенок.
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