Ситуация с укрытиями в Киеве критическая - министр
Ситуация с убежищами в Киеве - критическая, что показала их ревизия.
Об этом заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин.
Проверена уже треть укрытий города (1849 объектов) и половина из них оказалась не готова к приему посетителей:
- 13% (242 укрытия) не смогли открыться и принять комиссию;
- 32% (596 помещений) не готовы к использованию;
- 55% (1011 помещений) готовы к использованию.
Ранее Александр Камышин заявлял, что почти половина укрытий в Киеве закрыты или негодны к использованию.
Вместе с тем сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко тоже обнародовал данные проверки. Они немного отличаются. Там говорится, что в 10% укрытий нет доступа, в неудовлетворительном состоянии 37% укрытий.
Напомним, что проверки укрытий в Киеве проводились после того, как 1 июня в Деснянском районе во время воздушной атаки РФ погибли три человека, которые были на улице и безуспешно пытались попасть в укрытие поликлиники.
По данному факту проводится расследование, арестован охранник поликлиники.
Также мы писали, что всего из-за гибели людей у закрытого укрытия в Киеве задержаны четыре человека.