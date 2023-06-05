Ситуация с убежищами в Киеве - критическая, что показала их ревизия.

Об этом заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Проверена уже треть укрытий города (1849 объектов) и половина из них оказалась не готова к приему посетителей:

- 13% (242 укрытия) не смогли открыться и принять комиссию;

- 32% (596 помещений) не готовы к использованию;

- 55% (1011 помещений) готовы к использованию.

Ранее Александр Камышин заявлял, что почти половина укрытий в Киеве закрыты или негодны к использованию.

Вместе с тем сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко тоже обнародовал данные проверки. Они немного отличаются. Там говорится, что в 10% укрытий нет доступа, в неудовлетворительном состоянии 37% укрытий.

Напомним, что проверки укрытий в Киеве проводились после того, как 1 июня в Деснянском районе во время воздушной атаки РФ погибли три человека, которые были на улице и безуспешно пытались попасть в укрытие поликлиники.

По данному факту проводится расследование, арестован охранник поликлиники.

Также мы писали, что всего из-за гибели людей у закрытого укрытия в Киеве задержаны четыре человека.