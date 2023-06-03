Подозреваемым в деле о закрытом укрытии в Киеве, из-за чего погибло трое людей во время ракетной атаки, избрали меру пресечения.

Суд отправил под домашний арест на два месяца руководителя поликлиники в Деснянском районе и замдиректора по техчасти (в поликлинике располагалось укрытие).

А охранника поликлиники взяли на два месяца под стражу без права внесения залога.

Четвертый подозреваемый по делу о халатности - первый заместитель Деснянской РГА. Ему сегодня также должны избрать меру пресечения.

Напомним, 1 июня в подвал поликлиники, где находилось убежище, не смогли попасть люди во время воздушной тревоги. Вскоре произошло падение обломков, которое унесло жизни 33-летней женщины и 34-мамы с 9-летней дочерью.

Проверки состояния убежищ на данный момент продолжаются. В МВД сообщили, что каждое четвертое убежище в Украине закрыто или непригодно.

Ранее на Банковой обвинили в случившемся мэра Киева Кличко.

Но тот ответил, что глав районов, а также главу военной администрации, которые отвечают за убежища, назначает Офис президента.