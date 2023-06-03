Каждое четвертое убежище в Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко по итогам проверки 4800 укрытий.

"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893", - цитирует Клименко телеграм-канал министерства.

То есть, 1145 укрытий из 4800 невозможно использовать по назначению.

Проверки состояния убежищ на данный момент продолжаются. Их инициировали после гибели в Киеве трех человек, которые не смогли попасть в запертое укрытие местной больницы.

Ранее на Банковой обвинили в случившемся мэра Киева Кличко.

Но тот ответил, что глав районов, а также главу военной администрации, которые отвечают за убежища, назначает Офис президента.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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