44% укрытий в Киеве заперты или негодны к использованию. Об этом заявил министр стратегических отраслей Александр Камышин в своем телеграм-канале.

Всего проверено более тысячи убежищ. 11% из них были закрыты, ещё 33% - непригодны.

Проверка проводилась после гибели трёх человек в Деснянском районе Киева. Люди не смогли попасть в убежище во время ракетного удара.

"Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытие в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования. Но команда объяснила высокий процент открытых и готовых за первый день тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу", - объяснил Камышин.

Ранее глава МВД Игорь Клименко по итогам проверки 4800 укрытий сообщил, что каждое четвертое убежище в Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию. То есть, 1145 укрытий из 4800 невозможно использовать по назначению.

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