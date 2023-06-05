На сайте президента Украины появилась петиция с призывом отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева на период проведения досудебного расследования, связанного с гибелью людей у закрытого укрытия.

Петиция появилась на следующий день после трагедии 1 июня и на данный момент собрала больше 6 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Автор петиции заявляет, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена главе КГГА, а потому он ответственен за случившееся и его отставка "позволит нивелировать потенциальное влияние виновных чиновников на свидетелей происшествия и обеспечит полное, беспристрастное и объективное расследование".

Напомним, что сам Виталий Кличко считает ответственными глав районных администраций, которых назначает президент. Мэр обещает по результатам проверки укрытий направить президенту представления на увольнение глав районов с худшими показателями.

Сегодня Кличко по результатам проверки укрытий заявил, что десять процентов бомбоубежищ Киева оказались закрытыми.

А министр стратегической промышленности Александр Камышин сказал, что ситуация с убежищами в Киеве - критическая, что показала их ревизия.

Ранее мы анализировали, отстранят ли мэра Киева от должности после скандала с убежищами.