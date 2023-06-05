Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram/vitaliy_klitschko

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева на период проведения досудебного расследования, связанного с гибелью людей у закрытого укрытия.

Петиция появилась на следующий день после трагедии 1 июня и на данный момент собрала больше 6 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Автор петиции заявляет, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена главе КГГА, а потому он ответственен за случившееся и его отставка "позволит нивелировать потенциальное влияние виновных чиновников на свидетелей происшествия и обеспечит полное, беспристрастное и объективное расследование".

Зеленского просят отстранить Кличко от должности мэра Киева

Напомним, что сам Виталий Кличко считает ответственными глав районных администраций, которых назначает президент. Мэр обещает по результатам проверки укрытий направить президенту представления на увольнение глав районов с худшими показателями.

Сегодня Кличко по результатам проверки укрытий заявил, что десять процентов бомбоубежищ Киева оказались закрытыми.

А министр стратегической промышленности Александр Камышин сказал, что ситуация с убежищами в Киеве - критическая, что показала их ревизия.

Ранее мы анализировали, отстранят ли мэра Киева от должности после скандала с убежищами.

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