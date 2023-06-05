В Киеве продолжаются политические баталии после гибели людей у дверей закрытого бомбоубежища.

В связи с этой трагедией руководители районов Киева предложили мэру столицы Виталию Кличко отказаться от совмещения должностей городского главы и главы Киевской городской государственной администрации.

Их обращение появилось в Facebook главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова.

Главы заявили, что мэр перекладывает ответственность на них, и потребовали "восстановить отобранные полномочия районов".

"Мы, главы районных администраций, предлагаем мэру отказаться от одновременного совмещения нескольких должностей: городского главы и главы КГГА. Восстановить отобранные полномочия районов", - говорится в сообщении.

Напомним, после гибели людей у закрытого убежища мэр Киева Виталий Кличко потребовал у Офиса президента отстранить от работы главу Деснянского района Дмитрия Ратникова на период следствия.

В ответ Дмитрий Ратников предложил мэру столицы вдвоем подать в отставку.

Тем временем на сайте президента появилась петиция с призывом отстранить Кличко от должности на время расследования ситуации с неработающим укрытием, возле которого погибли три человека 1 июня.

А сегодня "Страна" узнала, что Кличко после инспекции укрытий инициирует увольнение глав районов.

Ранее мы анализировали, отстранят ли мэра Киева от должности после скандала с убежищами.