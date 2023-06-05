Начальнику одного из ТЦК Киевской области сообщили о подозрении в содействии нелегальному выезду за границу уклонистов.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, военком помогал мужчинам незаконно выезжать через границу в Молдову и Венгрию.

Для этого им изготавливали поддельные военно-учётные и медицинские документы о непригодности к воинской службе. За свою "помощь" он и два его подельника брали от 6 до 10 тысяч долларов с "клиента".

При получении очередной взятки начальник ТЦК был задержан.

Ранее мы сообщали как украинские военкомы стали миллиардерами за время войны.

Помимо этого, не раз было зафиксировано агрессивное поведение сотрудников ТЦК, в частности в Одессе военкомы угрожали гражданскому и стучали по его машине.

Ранее в том же городе водитель в военной форме грубо нарушил правила и угрожал военкоматом за сделанное ему замечание.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

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