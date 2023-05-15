Одесские телеграм-каналы публикуют видео, как мужчины делают замечание автохаму, который угрожает им военкоматом.

Судя по видео, мужчина в форме, двигаясь в правом крайнем ряду, осуществлял перестроение в левый ряд без включения поворотника и подрезал авто, едущее слева от него, чем создал аварийную ситуацию и грубо нарушил правила дорожного движения.

Мужчины в машине делают ему замечание. Между ними завязывается диалог:

- Что ты бл@дь делаешь?

- Мне пох@й, пид@р, ты завтра будешь в военкомате бл@дь!, - отвечает мужчина в форме

Является ли действительно человек в форме работником военкомата - неизвестно. Тем не менее, на его левом рукаве виден шеврон с флагом.

Ранее мы рассказывали, как одесский военный выдавал себя за военкома, чтобы брать взятки у уклонистов. Командир отделения воинской части ВСУ, который подозревается в получении взятки в 2500 тыс. долларов, выдавая себя за военкома, взят под стражу.

Также ГБР возбудило дело против одесского военкома, которого подозревают в незаконном обогащении на призывниках. В ГБР считают, что чиновник давал распоряжения подчиненным не призывать тех или иных лиц.