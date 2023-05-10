В Украине вспыхнул новый скандал из-за русской музыки. В Одессе неизвестные мужчины предъявили претензии девушкам, которые праздновали день рождения в кафе под песни российской группы "Руки вверх".

Видео словесной перепалки появилось в соцсетях.

На кадрах девушки возмущаются претензиями в их адрес из-за прослушивания российской музыки. В ответ им предлагают уехать в Россию и там слушать подобный репертуар.

Напомним, на днях во Львове произошел аналогичный скандал из-за песен российских исполнителей. Местный житель возмутился тем, что на улице города слушали песни Григория Лепса в авто с днепропетровскими номерами.

Он спросил у пассажира: "Нормально вам слушать московскую музыку?" На что тот ответил вопросом: "Ты можешь отъеб@ться нах@й?" - и попытался вырвать телефон.

В тот же день один из парней, слушавших песни российского исполнителя Григория Лепса в автомобиле во Львове, принес публичные извинения в соцсетях.

Однако позже стало известно, что львовская полиция вручила повестки водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые в центре Львова слушали песни Лепса. Кроме того, компанию доставили в участок, где выписали протокол за хулиганские действия и проверили на причастность к РФ.