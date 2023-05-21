На днях на одной из улиц Одессы произошел очередной инцидент с участием военкомов. Работники военкомата угрожали гражданскому физической расправой.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы и указывают, что съемка велась 19 мая.

По словам одного из гражданских, военкомы кричали, а затем стучали по его машине. В конце концов, один из военных угрожал стрельнуть собеседнику в ногу, или "даже зарезать", потому что он контуженный.

Ранее мы публиковали видео конфликта гражданских лиц с работниками военкомата в Одессе. Судя по кадрам, военкомы брызнули в лицо мужчине газом и пытались увезти его с собой.

Также сообщалось, что одесситка с полицией отбила своего мужа, которого насильно удерживали военкомы.

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