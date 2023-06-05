В России взломали региональное радио и запустили трансляцию фейкового "экстренного обращения" Путина о якобы заходе ВСУ на территорию ряда приграничных регионов РФ.

Это заявление было записано и размещено в интернете.

Его слышали как минимум жители Воронежской и Ростовской областей.

"Россияне, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дают достойный отпор превосходящим силам агрессора.

На территории Курской, Белгородской и Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня я подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам необходимо будет объединить все силы РФ. Жителей приграничных областей прошу эвакуироваться в глубь территории России", - говорилось в обращении.

Спикер Кремля Песков уже заявил, что это был взлом хакеров.

"Экстренное обращение Путина", которое прозвучало на радио, - взлом. Никакого обращения Путина сегодня не было. Сейчас контроль восстановлен", - заявил Песков.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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