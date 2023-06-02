В РФ заявляют, что в результате ночной атаки беспилотниками по Курску поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

Об этом заявил губернатор Курской области.

Обошлось без пострадавших. По данным пабликов, на Курск ночью был совершен довольно массовый налет из восьми дронов.

Они публикуют фото.

Напомним, что ранее в России заявили о поражении восьми дронов над Курском сегодня ночью.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.