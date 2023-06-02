В РФ сообщают, что в ночь на 2 июня российская система ПВО над Курском сбивала воздушные цели - судя по всему, беспилотники.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, было сбито восемь дронов. По предварительной информации, есть повреждения домов на двух улицах в городе.

Напомним, на днях в РФ сообщили, что сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150 с миной на борту в Курской области.

Также сообщалось об атаке дронов на военный полигон в Воронежской области.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.