В РФ сообщили об атаке двух дронов на военный полигон в Воронежской области.

Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, пострадали 14 военнослужащих. Сообщается, что беспилотники долетели до полигона и взорвались. Погибших нет. Официально эта информация не комментировалась.

Также в РФ 10 мая сообщают и о других ударах беспилотников.

Курская область:

Сбит беспилотник под Курском, обломки упали в деревне Толмачево. Местный губернатор Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал, повреждена газовая труба и фасад дома.

Белгородская область:

Беспилотник взорвался в селе Ольховатка. Там повреждены два дома, библиотека, почта и автомобиль.

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