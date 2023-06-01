В Калужской области РФ заявили о падении "неопознанного объекта" после взрыва
В четверг, 1 июня, в Калужской области России сообщают о взрыве и падении беспилотника.
Об этом пишут российские медиа и местные Telegram-каналы.
Российские паблики утверждают, что, по словам очевидцев, было два взрыва: сначала ПВО поразило дрон в небе, потом он упал и произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров.
После взрыва беспилотника в земле образовалась воронка.
Также, по данным правительства региона, возле поселка Товарково упал "неопознанный объект".
Напомним, недавно в Калужской области также заявляли о падении неизвестного беспилотника, который упал в лесополосе возле деревни Тарутино по соседству с трассой "Московское большое кольцо". Местные жители видели взрыв.
А на днях произошла атака дронов на Москву и область. Издание The Moscow Times утверждало, что во время налета на Московскую область беспилотникам не хватило десяти километров для атаки резиденции Владимира Путина.
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