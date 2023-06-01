В четверг, 1 июня, в Калужской области России сообщают о взрыве и падении беспилотника.

Об этом пишут российские медиа и местные Telegram-каналы.

Российские паблики утверждают, что, по словам очевидцев, было два взрыва: сначала ПВО поразило дрон в небе, потом он упал и произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров.

После взрыва беспилотника в земле образовалась воронка.

Также, по данным правительства региона, возле поселка Товарково упал "неопознанный объект".

Напомним, недавно в Калужской области также заявляли о падении неизвестного беспилотника, который упал в лесополосе возле деревни Тарутино по соседству с трассой "Московское большое кольцо". Местные жители видели взрыв.

А на днях произошла атака дронов на Москву и область. Издание The Moscow Times утверждало, что во время налета на Московскую область беспилотникам не хватило десяти километров для атаки резиденции Владимира Путина.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.