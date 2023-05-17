В России сообщают, что у трассы на Москву под Калугой, взорвался неизвестный беспилотник.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Дрон упал в лесополосе возле деревни Тарутино по соседству с трассой "Московское большое кольцо". Местные жители видели взрыв.

Сообщается, что полиция нашла обломки беспилотника в лесном массиве рядом с дорогой примерно в 100 километрах от Москвы.

На месте падения беспилотника в Калужской области образовалась воронка.

Паблики пишут, что БПЛА был "самолетного типа" и похож на модифицированный советский Ту-141 "Стриж".

Ранее, в феврале российские телеграм-каналы уже писали о падении такого беспилотника в районе Калуги.

А в конце 2022 года "Медуза" писала, что Украина била по авиабазам РФ такими БПЛА, модифицировав их.

Напомним, вчера российские СМИ сообщали, что в Курской области беспилотник сбросил три боеприпаса на здание ФСБ, ранены пограничники.

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Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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