В понедельник, 12 июня, в Украине продолжается 474-й день войны с Россией.

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12 июня

11.27 Одесситов призывают не убирать мусор с пляжей, пока его не проверят взрывотехники.

Потоки воды на Херсонщине смылы склады боеприпасов и минные заграждения, предупреждает спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

10.57 Производитель Patriot компания Raytheon Technologies планирует увеличить производство этих систем ПВО до 12 единиц в год и передать Украине еще пять комплексов до конца следующего года, пишет The Wall Street Journal.

Информацию изданию подтвердил исполнительный директор компании Грег Хейс.

Решение Raytheon Technologies свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО, хорошо зарекомендовавшие себя в Украине.

10.00 Из каховского водохранилища потеряно уже более 72% или 14,395 куб.км воды, сообщает штаб ликвидации последствий прорыва дамбы.

МАГАТЭ отмечает, что уровень воды у Запорожской ТЭС, где находятся насосы, упал с 17 до 11,27 м. Однако Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из водохранилища для охлаждения.

Подъем уровня воды продолжается только в Николаевской области. На остальных участках выше и ниже по течению от ГЭС вода отступает:

- В Никополе вода отошла настолько, что нет возможности определить ее уровень.

- В Херсоне уровень воды снизился еще на 2 метра и составляет 3,6 метра.

- В Ингульце уровень воды также падает.

В Херсонской области подтопленными остаются 32 населенных пункта (3 801 дом) на правом берегу Днепра и 14 населенных пунктов на оккупированной территории, сообщает ГСЧС.

Эвакуированы 2 тыс. 743 человека.

09.10 Так сейчас выглядит Каховское водохранилище после обмеления. Погибло много рыбы и моллюсков.

Фото: Eugene Vik.

08.40 По состоянию на утро в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными 42 населенных пункта и 3701 дом (на освобожденной территории).

08.22 ВСУ освободили село Сторожевое в Донецкой области, сообщает 35 бригада морской пехоты.

Это село находится на все том же Времьевском выступе, где и освобожденные вчера Благодатное и Нескучное, откуда позавчера отступили российские войска. Сторожевое находится практически между этими двумя селами.

07.40 В РФ называют продвижение ВСУ захватом "серых зон", чтобы уменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве оборонных рубежей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

1. За прошедшие сутки враг силы РФ нанесли 1 ракетный и 36 авиационных ударов, 38 обстрелов из РСЗО.

2. Главные усилия россияне сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

3. На Лиманском направлении в течение минувших россияне пытались атаковать в районе Белогоровки. На Бахмутском направлении - в направлениях Ивановского и Белой Горы.

На Авдеевском направлении - в направлении Авдеевки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.

07.00 Карта тревог сейчас. Ночью тревога была в Запорожской и Николаевской области.