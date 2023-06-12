Президент Франции считает, что наступательные действия ВСУ продлятся несколько недель или месяцев.

Такое мнение Эмманюэль Макрон высказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев", – сказал Макрон.

"Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта", – добавил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что главу Кремля Владимира Путина нельзя арестовывать, так как с ним еще нужно будет вести мирные переговоры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил в Братиславе на геополитическом форуме Globsec, что Украина, Молдова и Балканские страны должны войти в Евросоюз "не торопясь", а их немедленное вступление в ЕС приведет к огромным проблемам для Европы.