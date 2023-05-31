Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что главу Кремля Владимира Путина нельзя арестовывать, так как с ним еще нужно будет вести мирные переговоры.

Об этом Макрон заявил в Братиславе на геополитическом форуме Globsec, пишет The Guardian.

"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - сказал президент Франции.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну, которая является членом МУС.

По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.