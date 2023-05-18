Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон называл президента Франции Эмманюэля Макрона "тошнотворным" и "подхалимом Путина", когда тот поехал в Москву незадолго до российского вторжения.

Об этом заявил бывший помощник британского правительства Гуто Харри, передает The Guardian. При Джонсоне он был руководителем отдела коммуникаций.

По словам Харри, Джонсон в частных разговорах называл поездку Макрона на встречу с Путиным "отвратительной" и жестко критиковал его за это, яростно используя такие грубые выражения, которых обычно себе не позволял.

В частности, назвал Макрона "пи**ой".

"Он чудак, путинский подхалим. Мы должны разобраться с ним", - заявил Джонсон.

Однако вскоре отношения Джонсона и Макрона нормализовались, после чего они очень хорошо ладили и выпили виски на саммите G7.

Отметим, что сейчас рейтинг Макрона упал до самого низкого уровня с 2018 года. Рейтинг популярности Макрона вернулся к уровню, достигнутому в самом начале кризиса "желтых жилетов" в октябре 2018 года и составил 26%, пишет Le Figaro со ссылкой на данные опроса BVA.