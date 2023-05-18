Бывший помощник Джонсона рассказал, как тот обматерил Макрона за его поездку к Путину незадолго до вторжения
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон называл президента Франции Эмманюэля Макрона "тошнотворным" и "подхалимом Путина", когда тот поехал в Москву незадолго до российского вторжения.
Об этом заявил бывший помощник британского правительства Гуто Харри, передает The Guardian. При Джонсоне он был руководителем отдела коммуникаций.
По словам Харри, Джонсон в частных разговорах называл поездку Макрона на встречу с Путиным "отвратительной" и жестко критиковал его за это, яростно используя такие грубые выражения, которых обычно себе не позволял.
В частности, назвал Макрона "пи**ой".
"Он чудак, путинский подхалим. Мы должны разобраться с ним", - заявил Джонсон.
Однако вскоре отношения Джонсона и Макрона нормализовались, после чего они очень хорошо ладили и выпили виски на саммите G7.
Отметим, что сейчас рейтинг Макрона упал до самого низкого уровня с 2018 года. Рейтинг популярности Макрона вернулся к уровню, достигнутому в самом начале кризиса "желтых жилетов" в октябре 2018 года и составил 26%, пишет Le Figaro со ссылкой на данные опроса BVA.