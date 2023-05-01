В Нидерландах был арестован мужчина с украинскими правами на имя Бориса Джонсона. Мужчина был пьян и въехал на автомобиле в столб.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что инцидент произошёл в ночь на 29 апреля. Представитель полиции Тийс Дамстра заявил, что полицейские расследовали инцидент вскоре после полуночи, когда автомобиль врезался в столб возле моста Эмма в северном городе Гронинген.

Автомобиль был брошен, но позже полиции сообщили, что водитель стоял на мосту. Полиция попросила пьяного водителя предъявить права. В ответ 35-летний мужчина показал поддельный документ на имя экс-премьера Британии Бориса Джонсона, "выданный" в Украине.

Помимо реальных данных и фото политика в правах был указан срок действия до 3000 года.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили афериста, сбывавшего поддельные водительские удостоверения, им оказался 27-летний уроженец Донецка. Теперь мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Также "Страна" сообщала, что правительство Латвии передало Украине первую партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Это сделано в соответствии с принятым латвийским Сеймом в феврале законом о помощи Украине в борьбе с российской агрессией.