В Одесской области водитель убил пассажира, потому что тот стучал ногами по сиденью.

Об этом говорится в решении Коминтерновского райсуда, сообщают местные СМИ.

По словам водителя, он вез знакомого в поселок Котовского. Тот был пьян и по дороге стал стучать ногами по сиденью. Тогда водитель остановился, вытащил товарища из машины и стал избивать.

От полученных травм через неделю пострадавший скончался в больнице.

Подсудимый гражданин Молдовы ранее судим не был. Но теперь шесть лет мужчина проведет в тюрьме.

Ранее мы писали, что в Киеве дали 14 лет тюрьмы молдаванину, который зарезал столичного таксиста на Окружной. Кроме того, полиция установила, что после совершения преступления мужчина пытался воспользоваться банковскими карточками убитого таксиста.

Также "Страна" рассказывала, что под Черниговом ранее судимый за убийство таксист поругался с пассажиром. После чего он убил 41-летнего пассажира и спрятал тело в лесу.

Кроме того, мы сообщали, что водитель легковушки в центре Киева двумя ударами убил сотрудника Киевской таможни.