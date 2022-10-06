В Киеве к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен убийца водителя такси. Преступник является гражданином Молдовы.

Об этом сообщает Фейсбук Киевской городской прокуратуры.

В августе 2019 года возле остановки общественного транспорта "Южная Борщаговка" на Окружной дороге в Киеве прохожие обнаружили тело молодого человека с ножевым ранением в шею.

Как установило досудебное расследование, обвиняемый, имея заранее заготовленный нож, под предлогом поездки вызвал автомобиль службы такси и проложил маршрут через самые безлюдные места.

Когда автомобиль остановился на Окружной дороге, преступник нанес 22-летнему водителю смертельный удар ножом в шею. После этого молдаванин завладел личными вещами потерпевшего и скрылся с места совершения преступления.

В ходе проведения первоочередных следственных мероприятий правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения по маршруту передвижения автомобиля такси и установили убийцу.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника полиция изъяла его одежду со следами крови: кроссовки, джинсы, футболку. Также были взяты на экспертизу мобильные телефоны потерпевшего.

Полиция установила, что после совершения преступления мужчина пытался воспользоваться банковскими карточками убитого таксиста.

Судебное разбирательство дела длилось более трех лет. Обвиняемый отрицал свою причастность к преступлениям. Однако, учитывая совокупность собранных доказательств, суд признал доказанной его вину по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, 3 ст.289 УК Украины.

Святошинский районный суда Киева приговорил убийцу к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Обвиняемый находится под стражей.



Таксисты часто становятся жертвами преступлений. Так, в том же 2019 году поймала белоруса, который под Киевом убил и сжег таксиста Uber из-за машины.

А минувшим летом в российском Ростове-на-Дону военный из Москвы застрелил таксиста из Азербайджана после спора об Украине.