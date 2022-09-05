В США, возле собственного дома в Лас-Вегасе нашли убитым журналиста-расследователя Джеффа Джермана. Ему было 69 лет.

Об этом сообщает газета Las Vegas Review-Journal, в которой он работал.

Газета охарактеризовала своего сотрудника как "одного из самых опытных и надежных журналистов" Невады.

В субботу утром по телефону 911 поступил звонок от соседа Джермана. Он сказал, что мужчина мертв. Полиция прибыла на место и увидела тело работника медиа с ножевыми ранениями.

Полиция предполагает, что поздно утром в пятницу он поссорился с другим человеком, в результате чего получил удары ножом. По словам правоохранителей, Джерман никому из коллег не говорил о каких-либо опасениях по поводу его личной безопасности или угроз в его адрес.

Полиция уже установила личность подозреваемого.

Мэр Лас-Вегаса Кэролин Гудман заявила, что была потрясена, узнав о смерти журналиста.

"Это был бессмысленный акт насилия. Мы будем внимательно следить за полицейским расследованием", - сказала Гудман.

Джерман присоединился к коллективу Las Vegas Review-Journal в 2010 году. До этого он писал для газеты Las Vegas Sun. Его материалы касались разных тем: от организованной преступности и злоупотреблений властей до политических скандалов и массовой стрельбы в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Многие из его репортажей привели к реформам или кадровым и политическим изменениям.

Ранее "Страна" сообщала о громком убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашоджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Также мы разбирались, как расследуют резонансные убийства журналистов в Украине.