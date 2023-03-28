В Крыму на нерегулируемом железнодорожном переезде поезд столкнулся с легковым авто, погибли четыре человека, из них двое детей. Движение ж/д транспорта заблокировано.

Об этом сообщают местные паблики.

В селе Отрадном в Джанкойском районе поезд Севастополь – Санкт-Петербург столкнулся с "Шкодой", которая пересекала жд-пути. Водитель попытался проскочить перед составом, но не успел. Личности погибших еще не установили.

Позже в сети появилось видео столкновения.

Ранее сегодня в Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, который ехал по маршруту Варшава - Одесса. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением.

Позже стало известно, что в ДТП с автобусом под Хмельницким пострадали 18 пассажиров, трое оказались в реанимации. Среди пострадавших - двое подросток. По данным местных СМИ, в ДТП попал автобус компании Flixbus.