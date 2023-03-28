Появились подробности ДТП под Хмельницким, в котором автобус "Варшава-Одесса" перевернулся недалеко от Волочиска в кювет.

По данным полиции Хмельницкой области, в машине находились два водителя и 25 пассажиров. 18 из них, в том числе, двое подростков, в больнице.

Трое пострадавших в реанимации.

По данным местных СМИ, в ДТП попал автобус компании Flixbus.

Напомним, в Хмельницкой области сегодня резко ухудшилась погода - там наблюдается сильный ветер и мокрый снег.

Из-за штормового ветра со снегом начались отключения света в восьми областях Украины, включая Хмельницкую. По данным "Укрэнерго", потребление энергии также выросло на фоне похолодания.

Ранее на Прикарпатье также столкнулись два автобуса - "Фольксваген" и "Эталон". По предварительной информации, один человек погиб (это пассажирка "Фольксвагена"), а 18 человек получили травмы. Их госпитализировали.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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