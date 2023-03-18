В Ивано-Франковской области сегодня утром произошло крупное ДТП с участием автобуса и микроавтобуса. Погиб один человек, 18 получили травмы.

Об этом сообщает прикарпатское управление ГСЧС.

18 марта в 07:35 в службу спасения поступила информация о том, что в селе Товмачик Коломыйского района произошла авария: столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и автобус "Эталон".

К месту инцидента были направлены пожарно-спасательные подразделения на специальных автомобилях.

По предварительной информации, один человек погиб (это пассажирка "Фольксвагена"), а 18 человек получили травмы. Их госпитализировали.

Спасатели деблокировали водителя автобуса "Фольксваген" и смыли пролившиеся горюче-смазочные материалы с дороги, чтобы они не загорелись.

Ранее мы сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии на Новоирпенской трассе.

Мы также писали о столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Киев – Харьков в Лубенском районе Полтавской области. В том ДТП погибли три человека.