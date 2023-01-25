Американский актер Джереми Реннер попал в аварию, пытаясь остановить снегоуборочный трактор от скольжения и спасти таким образом племянника.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет правоохранителей.

По данным полиции, актер понял, что трактор следует прямо к его племяннику. Реннер испугался за него, поэтому решил попытаться остановить Pistenbully.

"Снегоуборочная машина Pistenbully начала скользить, в результате чего Реннер вышел из автомобиля, не установив экстренный тормоз", - говорится в отчете.

По данным правоохранителей, индикатор торможения не работал, и "механические проблемы могли стать причиной аварии".

Также в отчете сказано, что помог Реннеру племянник, пока не приехала карета скорой помощи. После этого актера вертолетом доставили в больницу, где он провел более двух недель. В отчете указано, что Реннер перенес две операции и лечился в отделении интенсивной терапии.

В журнале вызовов медиков написано, что у Реннера было чрезвычайное (затрудненное) дыхание, верхняя часть туловища была раздавлена".

Напомним, авария произошла в начале января. Реннер, сыгравший одну из главных ролей в кинофраншизе "Мстители", находился в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщалось, актер опубликовал фотографию, на которой проходил физиотерапию.

Ранее стало известно, что Соколиный глаз из "Мстителей" перенес две операции после ДТП при уборке снега. Актёр в критическом состоянии.