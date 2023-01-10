Возлюбленная главы МИД Украины попала в ДТП вместе с сыном в Майами. Видео
Издатель Светлана Павелецкая, которую связывали отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сейчас находится в Майами и попала в аварию вместе со своим сыном.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
По ее словам, в них на полной скорости врезался автомобиль. Инициатор ДТП попал в реанимацию, а в машине, которая ехала перед Павелецкой, погиб человек.
При этом сама Павелецкая и ее сын живы. У них легкие ранения.
"Главный вывод - нужно пристегиваться", - заявила Павелецкая.
Ранее "Страна" публиковала первое видео главы МИД Украины Дмитрия Кулебы со Светланой Павелецкой.
Также мы подробно рассказывали о том, что еще в 2021 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился на грани развода.
А в апреле 2022 года Дмитрий Кулеба признался, что разошелся с женой.
Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.