Американский актер Джереми Реннер, сыгравший роль Соколиного глаза в фильмах о вселенной Marvel, перенес две операции после ранения во время уборки снега.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя актера.

Последняя операция прошла в понедельник, после нее Реннер остается в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии, сказал его представитель.

Он добавил, что семья Джереми хотела бы выразить благодарность врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, а также пожарно-спасательной службе.

По информации телеканала, во время уборки снега возле своего дома в штате Невада актер получил "тупую травму груди и ортопедические травмы".

Снегоуборочная машина наехала на ногу Реннера, в результате чего он потерял много крови.

Его сосед оказался врачом и оказал первую помощь, наложив шину. Возможно, это и спасло жизнь актёра.

Незадолго до происшествия Джереми опубликовал видео о том, как он использует эту машину на своем участке после снежной бури, обрушившейся на США в конце декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что Реннер получил травмы во время уборки снега и находится в реанимации в критическом состоянии.

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