Американский актер Джереми Реннер, сыгравший одну из главных ролей в кинофраншизе "Мстители", получил травмы во время уборки снега и находится в реанимации в критическом состоянии.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление агента популярного актера.

По данным агента, Реннер попал в ДТП, убирая снег на новогодних выходных после сильной бури в штате Невада. Других подробностей трагедии пока не сообщается.

"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями во время уборки снега", - сказал представитель артиста.

Известно, что семья актера находится рядом с ним, ему обеспечен хороший уход. Сейчас состояние Реннера стабильное, однако о возможном улучшении пока прогнозов нет.

Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар", Джереми Реннер знаменит ролями во многих блокбастерах, в частности, "Миссия невыполнима" и "Эволюция Борна", а также в фильмах Marvel. В саге "Мстители" он сыграл роль Соколиного Глаза.

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