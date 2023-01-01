Власти Барбадоса могут потребовать репараций от британцев, владевших в прошлом рабами. Среди них может оказаться и семья актера Бенедикта Камбербэтча, известного ролью Шерлока Холмса в телевизионном сериале.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на слова посла Барбадоса при Карибском сообществе и заместителя национальной комиссии острова по репарациям Дэвида Комиссионга.

По информации издания, прадед актёра в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию "Клеленд" с 250 рабами.

После упразднения рабства в 1833 году предки Камбербэтча получили за свои владения несколько тысяч фунтов стерлингов, что в наше время соответствовало бы 1,2 миллиона долларов.

В публикации говорится, что сам актер сожалеет о такой странице истории своей семьи.

Барбадосский чиновник добавил, что процесс репарации находится на ранних стадиях, однако планируется его дальнейшая разработка.

Ранее мы писали, что каждый чернокожий житель Калифорнии получит по 223 200 долларов, если в законодательном совете штата (контролируется демократами) пройдет инициатива по выплате репараций афроамериканцам.

Также "Страна" рассказывала, что в Минюсте рассказали, что Украина потребует от РФ в качестве репараций не менее 300 млрд долларов.