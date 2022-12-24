Каждый чернокожий житель Калифорнии получит по 223 200 долларов, если в законодательном совете штата (контролируется демократами) пройдет инициатива по выплате репараций афроамериканцам.

Как сообщает Fox News, такая инициатива будет окончательно сформулирована в июле следующего года.

Впрочем, это еще не окончательная цифра. Некоторые требуют больше. Один из активистов, Макс Феннелл, 35-летний владелец кофейной компании, сказал, что каждый должен получить 350 000 долларов компенсации.

Право на репарации будут иметь те калифорнийцы, которые на самом деле являются потомками чернокожих американцев XIX века.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уже поддержал усилия Калифорнии в этом направлении.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге перед стартовым свистком в матче Чемпионата Европы по футболу 2020 бельгийская сборная преклонила колени в знак поддержки движения Black Lives Matter. За это их освистали российские болельщики.

Также сообщалось о том, что американский рэпер Канье Уэст, который сейчас называет себя Йе, представил лонгслив (мужскую футболку с длинным рукавом) с надписью White Lives Matter - то есть "Жизни белых важны". Это произошло в рамках презентации новой коллекции его бренда YEEZY на неделе моды в Париже.