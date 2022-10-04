Американский рэпер Канье Уэст, который сейчас называет себя Йе, представил лонгслив (мужскую футболку с длинным рукавом) с надписью White Lives Matter - то есть "Жизни белых важны". Это произошло в рамках презентации новой коллекции его бренда YEEZY на неделе моды в Париже.

О событии сообщают западные новостные каналы.

Слоган White Lives Matter популярен в том числе среди сторонников "теории превосходства белых", он появился в противовес лозунгу Black Lives Matter - "Жизни черных важны".

Надпись расположена на футболке сзади, а спереди изображен бывший папа римский Иоанн Павел Второй. Лонгслив надели как сам Йе, так и американская активистка Кэндис Оуэнс, а также модели на подиуме.

В мероприятии еще участвовали супермодель Наоми Кэмпбелл и дочь артиста Норт Уэст.

Перед началом показа Йе выступил с коротким спичем.

"Все здесь знают, что я лидер. Вы не можете меня контролировать", — заявил он. А затем вдруг рассказал об ограблении своей бывшей жены Ким Кардашьян в Париже в 2016 году и его недавнюю ссору с брэндом Gap.

Появление Уэста в одежде с надписью "Жизни белых важны" вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

"Как можно надевать такую неуважительную футболку после всего, что пережили чернокожие? Ему плевать на то, как мы пострадали от рук белых людей", "Канье Уэст, заставляющий чернокожих моделей носить футболки с надписью "Белые жизни важны"", еще раз доказал, что он придерживается идеологии превосходства белых. Отвратительно", - пишут люди в Твиттере.

А журнал Rolling Stone в связи с надписью вспомнил, что Канье раньше поддерживал Дональда Трампа и назвал рабство выбором.

После волны возмущений Йе решил ответить недовольным гражданам.

"Все знают, что Black Lives Matter было аферой. С этим покончено. Не благодарите", - написал рэпер после презентации коллекции в сторис своего Инстаграма.

Эта презентация стала уже четвертым показом мод, который Канье Уэст провел в Париже. В качестве модельера он дебютировал в 2011 году.

Ранее журналисты сообщали, что у Уэста биполярное расстройство. Он часто совершает странные поступки. Например, осенью 2020 года за час запостил в Twitter более сорока православных икон.

Болезнь стала одной из причин развода Уэста и Ким Кардашьян.