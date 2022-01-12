Рэпер Канье Уэст заявил о планах встретиться с Путиным. В Кремле ответили артисту
Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, который сменил свое имя на Йе, планирует приехать в Россию и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным.
О планах рэпера сообщает Billboard.
В статье сказано, что Канье Уэст планирует приехать в Москву в конце текущего года. Среди целей его поездки - встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести воскресную службу в качестве своего первого шоу в России и расширить свой бизнес в стране.
На такие планы рэпера уже отреагировали в Кремле. Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости", администрация президента "не является визави исполнителя".
"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - заявил Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, он сам и президент знакомы с творчеством американского артиста, но "не столь глубоко, чтобы давать оценки".
Напомним, осенью прошедшего года Канье Уэст объявил себя "молодым Путиным".
Также сообщалось, что в 2020 году рэпер выложил фото Путина-дзюдоиста с "правилом номер один".