Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, который сменил свое имя на Йе, планирует приехать в Россию и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным.

О планах рэпера сообщает Billboard.

В статье сказано, что Канье Уэст планирует приехать в Москву в конце текущего года. Среди целей его поездки - встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести воскресную службу в качестве своего первого шоу в России и расширить свой бизнес в стране.

На такие планы рэпера уже отреагировали в Кремле. Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости", администрация президента "не является визави исполнителя".

"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, он сам и президент знакомы с творчеством американского артиста, но "не столь глубоко, чтобы давать оценки".

Напомним, осенью прошедшего года Канье Уэст объявил себя "молодым Путиным".

Также сообщалось, что в 2020 году рэпер выложил фото Путина-дзюдоиста с "правилом номер один".