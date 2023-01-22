Американский актер Джереми Реннер, сыгравший роль Соколиного глаза в фильмах о Вселенной Marvel, сообщил, что в результате несчастного случая с участием снегоуборочной машины у него сломано более 30 костей.

Об этом Реннер написал на своей странице в Instagram.

По словам актера, эти кости "срастутся, станут сильнее, так же как любовь и связь с семьей и друзьями". Реннер добавил, что инцидент сильно повлиял на распорядок его дня, особенно на его утренние тренировки.

Кроме того, актер опубликовал фотографию, на которой проходит физиотерапию.

Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар", Джереми Реннер знаменит ролями во многих блокбастерах, в частности, "Миссия невыполнима" и "Эволюция Борна", а также в фильмах Marvel.

Напомним, Джереми Реннер пострадал в результате несчастного случая 1 января. Актер убирал снег с дороги, чтобы его гости могли покинуть его дом в Неваде после Нового года.

Прощаясь с родственниками, он заметил, что его снегоуборочная машина, весом около шести с половиной тонн, катится назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под ее гусеницу.

После инцидента актер перенес две операции.

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