Джереми Реннер. Фото: соцсети

Американский актер Джереми Реннер, сыгравший роль Соколиного глаза в фильмах о Вселенной Marvel, сообщил, что в результате несчастного случая с участием снегоуборочной машины у него сломано более 30 костей.

Об этом Реннер написал на своей странице в Instagram.

По словам актера, эти кости "срастутся, станут сильнее, так же как любовь и связь с семьей и друзьями". Реннер добавил, что инцидент сильно повлиял на распорядок его дня, особенно на его утренние тренировки.

Кроме того, актер опубликовал фотографию, на которой проходит физиотерапию.

У Джереми Реннера сломано более 30 костей

У Джереми Реннера сломано более 30 костей

Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар", Джереми Реннер знаменит ролями во многих блокбастерах, в частности, "Миссия невыполнима" и "Эволюция Борна", а также в фильмах Marvel.

Напомним, Джереми Реннер пострадал в результате несчастного случая 1 января. Актер убирал снег с дороги, чтобы его гости могли покинуть его дом в Неваде после Нового года.

Прощаясь с родственниками, он заметил, что его снегоуборочная машина, весом около шести с половиной тонн, катится назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под ее гусеницу.

После инцидента актер перенес две операции.

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