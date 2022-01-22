В Соединенных Штатах Америки произошел курьезный случай - во время прямого эфира девушку-репортера сбила машина. Однако журналистка продолжила вести трансляцию.

Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

На кадрах перед зрителями предстает Тори Йорги - молодая репортер американского телеканала WSAZ в Западной Вирджинии. Она вела прямой эфир с места аварии водопроводной магистрали, когда внезапно на нее наехала машина.

К счастью, удар оказался несильным, и Тори быстро смогла прийти в себя и заверить зрителей и ведущего в студии, что с ней все в порядке. После этого она продолжила вести репортаж.

Причина инцидента заключается в том, что девушка вела трансляцию сама, установив заранее камеру перед собой. Если бы за камерой находился оператор, он наверняка увидел бы за спиной журналистки автомобиль и предупредил ее.

После происшествия репортер обратилась в отделение неотложной помощи, но обследование не выявило серьезных травм, и Йорги отпустили домой.

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